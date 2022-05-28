Исход этой войны определит будущее Европы – свобода или российские лагеря

[Переслано из Михайло Подоляк]

Глава российской переговорной группы Мединский В. Р. неожиданно озвучил новую цель «военной операции»: спасти «родную нам Украину» и «сохранить ее для будущего наших русских детей». Что в переводе на русский язык, которым, кстати, плохо владеют в России, означает: мы хотим убить украинских детей, захватить города Украины и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей. Откровенно, цинично и со всей прямотой.

Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни.

Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира.

Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет?

Любые объяснения РФ – только игра слов. В реальности Россия развязала классическую захватническую войну в духе Средних веков: малообразованный, но обвешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить гораздо более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруху, грязь и толпы пьяных бомжей, а также присвоить себе чужое имущество.

Такова природа российского имперского государства – страны-гопника: оно не создает новые ценности (культурные, научные или технологические), но упорно разрушает чужие.

Эта война не про то, в каких границах будет государство Украина. (Сразу скажу: только в международно признанных и без криминальных наростов). Эта война про то, по какой траектории будет развиваться мир.

Вчерашняя история Европы – это, безусловно, история кровопролитных войн. Потому что ценились сила, монстры и право нанести первый вероломный удар. Обе мировые войны, кстати, тоже начинались с территориальных споров, пропагандистской истерии, желания нелюдей убивать и жечь свободных людей. После 1945 года мир, сказав «никогда снова», попытался изменить правила. В повестку вошли вопросы человеческого прогресса: продления времени и качества жизни, биотехнологии, генная инженерия, искусственный интеллект, сервисные технологии, коммуникации без границ etc.

Сегодня мы могли бы говорить о цивилизационном прогрессе. Но из российского средневекового лагеря с вертухаями снова выполз людоед с глазами, в которых – пустота и ненависть. И потому мы теперь говорим об обстрелах мирных городов, массовых изнасилованиях женщин, трехлетних детях, которые голодают в подвалах, и краже зерна. Времена Золотой Орды вернулись? Московия показала свое истинное лицо, которое безумно любит Соловки, Главное управление лагерей, пытки, «расстрельные тройки» и обязательные насильственные депортации целых народов?

Украина будет воевать с Россией до победного финала. У нас нет других вариантов. И если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком. Россия сделает беднее каждого жителя Европы, спровоцирует тяжелый голод в Азии и Африке и инициирует новые территориальные конфликты. Десятки, сотни криминальных анклавов, где стодолларовые воры и бандиты будут натягивать на себя одежды «премьеров» и «министров».

Есть ли еще вопросы о том, что именно хотел сказать господин Мединский о собственных детях, ради которых надо уничтожить другую страну?

Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62136

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