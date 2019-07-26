Испанские власти установили, что военный преступник Шаманов работает на Солнцевскую ОПГ

Ряд СМИ опубликовали фотографии главарей Солнцевской банды (ОПГ) в приватной обстановке с героем России, депутатом госдумы, генералом Владимиром Шамановым. Там же замечен тренер команды «Локомотив» Юрий Сёмин.

Фото сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве в холле приемов. Гости, среди которых главари «солнцевских» Сергей Михайлов по кличке «Михась», Виктор Аверин по кличке «Авера», Владимир Шаманов, военный преступник и садист и др.

Эти фотографии являются частью уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. The Insider напоминает в этой связи, что в конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, среди которых помощник Михася Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский).

В мобильном телефоне Тамма были найдены фотографии Михася с Шамановым, а также свежее фото известного криминального деятеля Семена Могилевича. Спустя несколько месяцев арестованных выпустили под залог. Их подозревают в отмывании денег банды через сеть компании в Испании.

В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков. В салон автомобиля следователя, ведущего дело, тогда бросили гранату. Суд Тамма оправдал. Согласно испанскому следствию, Тамм «отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег», — говорится в документах предварительного следствия Марбельи.

Напомним, герой России, председатель комитета путинской думы по обороне Шаманов во время войны в Чечне прославился «зачистками», массовыми казнями мирных жителей, авиаобстрелом колонны беженцев. Часть его преступлений официально подтверждены Европейским судом.

Шаманов публично оправдывал садиста-некрофила Буданова и хлопотал за его помилование, заявил, что российская армия делает «священное дело» в Чечне. Также Шаманов прославился тем, что отдал приказ, согласно которому запрещалось выпускать мирных жителей из зоны боевых действий.

Зять генерала Шаманова криминальный деятельно по кличке «Глыба» получил 10 лет тюрьмы за покушение на убийство и вымогательство в 2009 году. Причем сам Шаманов, на тот момент командующий ВДВ, послал группу спецназа к офису фирмы своего зятя с попыткой помешать провести там обыск, вследствие чего получил предупреждение «о неполном служебном соответствии». Но после этого «пошел на повышение».

Известно, что в банде «Солнцевской» ОПГ большинство ее членов происходили не из криминальной среды, «а ранее или служили в рядах советской армии, или были сотрудниками спецслужб и разведки», — говорится в документах предварительного следствия по делу «Солнцевской» в Испании. Эти данные подтверждают, что т.н. русская мафия и российские ОПГ контролируются и управляются спецслужбами России и фактически являются филиалами ФСБ, которые выполняют поставленные перед бандами различные задачи – от криминального проникновения и заказных убийств, до крупных бизнес-проектов, подкупа и политического влияния в западных странах.

СМИ пишут, что за «Солнцевской» бандой следят силовые органы многих европейских стран. Поэтому группировка приступила к активной очистке своей репутации.

Так, во Франции с 2016 года ведется следствие в отношении бывшего главы разведки DGSI Бернара Скарсини по подозрению в коррупции — «торговли влиянием». Среди прочего выяснилось, что во время руководства французской спецслужбой Бернаром Скарсини депутат госдумы Андрей Скоч, помеченный в картотеке DGSI как член «Солнцевской» ОПГ, вдруг исчез из картотеки.

Группировка «зачищает» свою репутацию и в России. Опираясь на недавно принятый чекистами «закон о забвении», Михайлов потребовал от российских поисковиков убрать упоминания о «Солнцевской» ОПГ.

При этом конфликтов с Кремлем у банды нет: Сергей Михайлов имеет наградные часы от Путина. А генерал Шаманов 10 мая 2018-го предложил выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

И какие конфликты у группировки могут быть с Кремлем, если это центр русского криминального мира и главный штаб правящей в России банды. При Путине в России произошло полное сращивание криминалитета и спецслужб.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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