Криминал
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Исповедь Дронова. "Прошу меня простить, я буду говорить медленно..."

Геннадий Дронов почти год не говорил ни слова по поводу обстоятельств трагедии, произошедшей на Сумской 18 октября 2017-го.

Сегодня свои пояснения он начал с извинений, сказал, что понимает, что его слова не вернут близких в семьи, но он искренне просит его простить. При этом он заявил, что признает себя виновным морально, но не юридически.

Геннадий Дронов, обвиняемый

Каждый свой день жизни я сопереживаю  о случившемся вместе с вами. Не было ни единого дня, чтобы я не думал о случившемся и не сочувствовал. Тот факт, что я не признаю своей вины юридической в этой трагедии не может восприниматься как отягощающее обстоятельство, ведь я сейчас  в этом производстве олицетворяю каждого водителя , который проезжал и проезжает этот перекресток

Об обстоятельствах ДТП Дронов рассказал, что двигался со скоростью 40 километров в час, не тормозил, начал движение на «желтый», но не уверен, и Лексус был далеко от него. Звуковой сигнал, который вроде бы подавал автомобиль Зайцевой, Дронов тоже не слышал

Геннадий Дронов, обвиняемый

Мне были видны фары, как потом оказалось, автомобиля Лексус, они были очень далеко, я никакой опасности для движения не представлял, микроавтобус начал движение, по-моему, на желтый свет, я - после него. Потом  я посмотрел на светофор, загорелся «зеленый», я выезжал на Сумскую на «зеленый»!

Допрос длился полтора часа. На все уточняющие вопросы обвинителя и адвокатов Зайцевой Дронов отвечал уклончиво, ссылался на показания, данные в ходе следствия, либо не отвечал вовсе.

На вопрос представителя потерпевших Дмитрия Марцоня, признает ли он гражданские иски, обвиняемый сначала ответил, что нет, но после растолкования своего адвоката согласился и иски признал. По словам адвоката Сергея Перепелицы, его клиент будет пытаться выплатить компенсации, но денег у него нет:

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Наскільки він може, займається компенсацією, але допопомогти йому може його мама, яка є пенсіонерка, а ще в нього є розбитий автомобіль. Все. Більше в нього нічого немає. Він не буде вчиняти  новий злочин, щоб  виплатити ці кошти

На заседании присутствовала Людмила Фабриз, которая потеряла в страшной аварии дочь и внучку. Она спросила у Дронова о том, почему он не смог предупредить аварию, имея такой большой стаж вождения и жизненный опыт:

Людмила Фабриз, потерпевшая

(задает вопрос Дронову) Если бы вы остановились, сохранили 5 секунд каких-то, мы бы здесь не сидели, вы об этом чисто по-человечески не думали? И были бы мои дочь и внучка живы, а Зайцева бы пролетела. О ней речи нет, но вы, убеленный мудростью, сединами…

Дронов

Если б я мог, я именно так бы и поступил.

По словам обвинения пояснения Дронова никак не отличаются от тех, что он давал во время следствия. Поэтому его речь не повлияет на обвинение, которое ему предъявлено:

Валерий Бухан, представитель обвинения

Він порушив такі ж правила, як і Зайцева, а саме: проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофору.

Следующее заседание - уже через неделю.

Стороны готовятся подавать заключительные ходатайства перед дебатами.

 

Агентство Телевидения Новости

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