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Источник сообщает, что по "расстрельному делу" в официальных кругах есть несколько тревожных предчувствий

Источник сообщает, что по расстрельному делу в официальных кругах есть несколько тревожных предчувствий

1) "Стычка" носила религиозно-национальный характер. С учётом того, что мобилизация проводится в хаотическом порядке, а под знаменем добровольца в систему может попасть кто угодно, превентивно предупредить появление новых расстрелянных невозможно.

2) Подобные стычки проходили и раньше, но обычно - на передовой, в результате чего всё списывалось на "смерть в бою". Командование обладает низкими коммуникативными навыками, поэтому сдержать конфликт после его появления оно не может. Более того, внутри российской армии зверствует глубоко нацистская система "пренебрежения национальными особенностями и традициями меньшинств", что, наоборот, накаляет обстановку между русскими и представителями всех остальных народностей.

3) Под мобилизацию для выполнения "планов" кидают кого попало без предварительной психологической проверки, а некоторых, наоборот, кидают на передовую, ввиду серьезных психологических девиаций, поэтому в условиях сита, работающего кое-как в период, когда на фронт отправлялись люди, хотя бы приблизительно связанные с военной сферой, удавалось сдерживать "внутри системы" случаи расстрелов, убийств и изнасилований в российской армии. Теперь же - с учётом ещё более слабого контроля над воюющими - изнасилования происходят постоянно, а общая эмоциональная обстановка настолько тлетворная, что реальное количество "внутренних расправ" остаётся тайной, которую старательно защищает командование, дабы не получить "втык" от начальства.

Из услышанного явно видно, что проблема не решается, а "маскируется" и скрывается от публики.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7551

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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