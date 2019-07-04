История с избиением видеооператора в Харькове получила продолжение

Харьковский апелляционный суд пересмотрит меры пресечения двум подозреваемым в избиении харьковского оператора Вадима Макарюка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

8 июля коллегия судей рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и подозреваемых Ильи Алешкина и Олега Радченко на постановления следственного судьи Киевского районного суда об избрании меры пресечения.

Напомним, 26 июня районный суд избрал двум подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 11 августа включительно.

Как известно, потасовка на территории ТЦ "Барабашово" произошла 7 июня. В результате столкновений девять человек получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших оказался и видеооператор Вадим Макарюк.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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