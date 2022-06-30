ISW: Кремль досі має територіальні амбіції і претендує не лише на Донбас

Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це вказує на те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що ці амбіції Москви продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.

Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.

Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

Источник: pravda.com.ua

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