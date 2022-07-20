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ISW: путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ

ISW: путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ

Якщо росія офіційно анексує окуповані українські території, то може вдатися до ядерних погроз для стримування контрнаступу ЗСУ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.

“путін може скористатися ядерними погрозами для стримування українського контрнаступу в анексовані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Після анексії путін може заявити прямо або натяками, що дія російської доктрини, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту російської території, поширюється і на щойно анексовані території”, - стверджує ISW.

Зазначається, що такі дії погрожуватимуть Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо український контрнаступ для звільнення окупованих росією територій триватиме.

“Україна та її Західні партнери мають все вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки кремль не анексує їх”, - наголошують аналітики.

При цьому москва, найвірогідніше, спробує анексувати окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до 11 вересня цього року, коли у рф мають пройти вибори і, можливо, референдум.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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