Итог "марша Пригожина"

Единственный вопрос, который остался открытым, - это вопрос цели, с которой Пригожин шел на Москву, а затем неожиданно свернул в Беларусь.

Безусловно, размен по переговорной линии "Пригожин-Лукашенко" - чистая липа. Лукашенко не может быть переговорщиком в таком "проекте" просто потому, что переговоры велись совершенно не в сфере полномочий Лукашенко: он не занимается амнистией Пригожина.

Более того, он не занимается вопросом "закрытых глаз" на ~15 военных, погибших с российской стороны (хотя кто сейчас будет говорить о такой мелочи).

Тем более Лукашенко не занимается "личными оплеухами Путину", который утром объявил Пригожина террористом, а вечером с мигалкой отправил его в Беларусь, обещав неприкосновенность для него лично и для всех "мятежников".

На переговорах замечены два человека - Дюмин и Патрушев за его спиной.

Теперь, когда всё закончилось, можно сыграть в игру "кому выгодно?".

Пока Пригожин двигался на Москву, вся эпопея безусловно была выгодна самому Пригожину, который скупил сетку информационных ресурсов, а также претендовал на власть (или хорошо делал вид, что на неё претендует).

Что по итогу Пригожин получил взамен? Тут сказать сложно. Даже публичная казнь Шойгу с помощью кувалды не стоит того, чтобы фактически полностью лишаться своей боевой группировки и своего медийного веса. Пригожин был в упоении от идеи о власти, из-за чего он уверенно превращал войну в спектакль одного актера, а бахмутский фронт - в сцену с собой в главной роли.

Но за ярким образом скрывался "куратор" этой информационной игры - тот самый куратор, что сделал Соловья неприкосновенным, и тот самый куратор, который придумал кейс "смертельно больного Путина".

И если сейчас просканировать силовое и медийное пространство, окажется, что "победил" в марше Пригожина один человек - Патрушев.

Шойгу и Герасимов - неизвестно где и на связь не выходили.

Путин - опозорился полным раздором в стране и вообще неподготовленностью силовых структур к минимальным ответам на "мятежный проникающий удар".

Блок МО, ГРУ, ФСО, полиции - вообще непонятно чем занимались. Была имитация борьбы. То танк в цирке застрял, то "кадыровцы" сутки добирались до Ростова, но так и не застали Пригожина, то рыли дороги, то взрывали (неудачно) мосты.

Экономический блок - и так обезглавленный - так ещё и разлетелся кто куда: поднял панику, начал готовить "запасные аэродромы", пытаясь выйти на Пригожина, чтобы остаться его кошельком.

И только Патрушев остался "не при делах", пока МИД искал "заговорщиков из США".

Если предположить, что Пригожин продолжал действовать в орбите Патрушева и под его контролем все время, то абсурдная картина кажется вполне структурированной.

ФСБ перехватывает основные рычаги влияния над силовыми и гражданскими институтами. Власть и авторитет Путина усиленно стремятся к нулю. Все "путинские ставленники" показали себя, как полные мудаки. Сам Путин выставлен ничтожеством, которое не может заручиться поддержкой ни одного из государств членов ОДКБ.

А Патрушев, который "съедает путинские амбиции о недопустимости переговоров с террористами", оказывается главным фактором стабилизации внутренней ситуации.

Попутно Патрушев засвечивает всех, кто не проявил лояльность режиму, а оказался на стороне мятежников.

И если "вагнеровцы" будут выведены из-под удара, то руководители формирований, которые переходили на сторону Пригожина, теперь вполне могут попасть под военные статьи.

Так что итога у марша Пригожина всего 2:

1. Создана база всех перебежчиков: их никто не сможет спасти и никто даже пытаться спасать не будет: под "иммунитетом" только агент и его "армия".

2. Создана база под полную ликвидацию "путинских" центров силы патрушевскими игроками.

И есть Лукашенко, которого выставили "героем дня" за успешное прикрытие настоящей переговорной группы.

А все остальные - в минусе.

И в первую очередь все, кто был под крылом Путина. Тот никого не спасет и никому безопасность гарантировать не может. При минимальной внутренней проблеме система становится полностью парализованной.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7940

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