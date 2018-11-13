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Из банка Януковича через банк Порошенко вывели 2 млрд гривен наличными

Около 2 миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича "ВБР", были выведены через банк действующего президента Украины Петра Порошенко.

Из банка Януковича через банк Порошенко вывели 2 млрд гривен наличными

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В течение 2016-2017 годов со счетов в "Всеукраинском банке развития" Януковича сняли аресты.

После этого наличные снимали десятками миллионов через кассу "Международного инвестиционного банка" Порошенко. Авторы расследования предполагают, что финучреждение президента заработала на этом около 20 миллионов "комиссионных".

При предыдущем президенте, работники "ВБР" Януковича якобы открыли в своем банке депозитные счета на миллионы гривен.

Однако, как удалось выяснить журналистам, некоторые из формальных владельцев счетов не знали о миллионных депозитах и о выводе средств уже при новой власти. Другие экс-сотрудники "ВБР", услышав вопрос, отказывались общаться.

Согласно информации о банковских перечислениях, в 2017 году бывшая старшая офис-менеджер банка Валерия Есаулкова сняла со своего счета около 80 миллионов гривен наличными. Бывший руководитель сектора дизайнерских разработок Евгений Ткачук – почти 70 миллион гривен. Экс-начальник департамента бизнес-аналитики Роман Емелин – около 50 миллионов гривен. А бывший начальник отдела ценных бумаг "ВБР" Александр Костилов – более 20 млн гривен.

В большинстве случаев деньги снимали наличными через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривен", – говорится в расследовании.

При этом часть работников банка Януковича доверяла снимать деньги доверенным лицам, в частности, адвокату Александру Салазскому.

Он подтвердил, что представлял интересы нескольких человек из "ВБР", и рассказал, что средства им якобы одалживал Яшар Ходжаев.

Ходжаев – не чужой семье Януковичей лицо. На него после Майдана переписали "вертолетную площадку Януковича" в центре Киева.

В конце концов такое объяснение – о займе от Ходжаева – устроило Печерский суд Киева. Именно поэтому, в частности, появились решение о снятии арестов со счетов.

Юрий Луценко в комментарии журналистам отметил, что, по его мнению, прокуроры сделали все возможное, а вину возложил на украинские суды.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Источник: Украинская правда

Новости портала «Весь Харьков»

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