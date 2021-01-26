Из Харькова в Турцию тайно вывозят лекарства

​Таможенники задержали в харьковском аэропорту фармацевтического "перевозчика" с лекарствами на 2,2 миллиона гривен. Об этом сообщили в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.

Сотрудники таможни в аэропорту "Харьков" обнаружили более 10 тысяч блистеров с капсулами и сотни флаконов с порошком белого цвета в двух дорожных сумках и двух рюкзаках. Все это "добро" было в багаже молодого гражданина Кувейта, который шел по "зеленому коридору" на рейс из Харькова в Стамбул. Общая стоимость товара, который нашли у иностранца, составляет 2,2 млн грн. По курсу Нацбанка Украины на 22 января стоимость товара в евро составляет 63 тысячи.

Согласно ч.1 ст. 371 Таможенного кодекса Украины товары, стоимость которых не превышает эквивалента 10 тысяч евро, не подлежат письменному декларированию. На нарушителя был составлен протокол. Не уточняется, какие именно лекарства парень из Кувейта пытался вывезли в Турцию из Харькова.

В декабре 2020 - январе 2021 года через границу в Харькове неоднократно пытались перевезти контрабанду. Так, 12 января на "Гоптовке" дончанин вез через границу таблетки, приклеенные к телу под нижним бельем. Найти таблетки помог пограничный пес, натренированный на поиск наркотиков. Путешественник уверял, что это обезболивающее, но не смог объяснить, почему прикрепил его клейкой лентой к телу.

В декабре 2020 года в "Борисполе" обнаружили два почтовых отправления весом 10 кг, направлявшиеся из Сан-Диего (США) в Харьков. В посылке находилось 100 упаковок элитного табака для кальяна. Предварительная сумма оценки товара - около 30 тыс. грн.

А ранее, осенью 2020 года произошел и вовсе нетривиальный случай на границе. В Золочевском районе конный контрабандист пытался скрыться от пограничников. Во время преследования правоохранители даже вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали. Документов у него не было, но мужчина сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Источник: sq.com.ua

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