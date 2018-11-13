Из Харьковской области мужчина хотел выехать в Россию на авто с поддельными документами
Вчера в пункте пропуска «Плетеневка» на Харьковщине, получив предварительную информацию, пограничники обнаружили автомобиль с поддельными документами.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.
Так, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Тойота» под управлением 30-летнего украинца.
Во время проверки документов правоохранители установили, что доверенность на право эксплуатации транспортного средства и свидетельство о регистрации поддельные.
Авто и водителя пограничники передали полиции для установления всех обстоятельств инцидента.
В компетентные правоохранительные органы направили уведомление об уголовном преступлении, предусмотренном статьей 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».