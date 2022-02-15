Из морга пропали вещи, принадлежавшие сбитому мужчине. Что по ним могла определить экспертиза?

Это фото регистрации в полиции обнародовали в соцсетях сегодня утром. В комментарии под ним говорится — будто бы из морга похитили вещи мужчины, сбитого кортежем бизнесмена Александра Ярославского на трассе около Чугуева. Доказательства исчезли в период с субботы, 12 февраля. С сообщением об этом в Чугуевское райуправление полиции обратился заведующий отделением судмедэкспертизы.

Уже днем ​​полиция подтвердила, вещдоки по делу о ДТП действительно исчезли, впрочем, не уточнили, о чем именно идет речь. По факту служебной халатности работников райотдела судмедэкспертизы возбуждено уголовное производство.

В то же время Денис Монастырский просит Александра Ярославского вернуться в Украину.

Денис Монастырский, Министр внутренних дел

Вчора по цьому факту поліцією проведено 11 невідкладних обушків. Відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов’язаний з загибеллю людини та не є побоюванням вторгнення, а є лише відпочинком. Але повертайтесь якнайшвидше

Вещи погибших хранятся в специальных хранилищах морга – так прописано в инструкциях Минздрава, рассказывает адвокат и бывший следователь в сфере ДТП Андрей Стеценко. Их исчезновение из госпредприятия он называет нонсенсом, ведь именно вещи являются главными доказательствами в уголовном производстве.

В дальнейшем с ними должны проводиться различные экспертизы. Без вещей их теперь не провести, поэтому у линии защиты водителя могут быть «развязаны руки» и опровергнуть ее версию будет проблематично.

По повреждениям на вещах можно было бы установить ряд важных деталей и ответить на вопрос – как относительно машины находился пешеход

Андрей Стеценко, адвокат, экс-сидячий в сфере ДТП

Стоял, сидел, полулежа, полусидя, в беге, в спокойном шаге… За это отвечают вещи, по разрывам, по механическим повреждениям. Даже по подошве обуви мы можем понимать какой был удар, как подошва скользила по асфальту. По такому преступлению как наезд на пешехода со смертельным исходом — это один из фундаментов доказательства со стороны досудебного расследования

В полиции сообщили, что все вещественные доказательства, собранные в рамках расследования ДТП, и тело погибшего находится под круглосуточной охраной сотрудников полиции. А два автомобиля, которые были участниками ДТП, доставляются в Киев для проведения детальных исследований специалистами соответствующих экспертных учреждений.

Между тем, водителя фирмы Ярославского, который сообщал, что именно он находился за рулем машины, вызвали на допрос. В статусе свидетеля по делу о ДТП и как подозреваемого в деле о сокрытии преступления, сообщил адвокат водителя Тарас Богдашевский. В повестке говорится о 15, 16 и 17 февраля.

Тарас Богдашевский, адвокат водителя фирмы А. Ярославского

Нам выдали 3 повестки. Во-первых, по закону у нас есть три дня. Во-вторых, мы действительно не успеваем подготовиться. Мы едем на 17 число. К следователю на допросы и любые процессуальные действия. На какие — мы пока не знаем

Что касается позиции своего подзащитного, то её адвокат пока не озвучивает. Впрочем, уверяет, что мужчина от следствия не скрывается — на звонки не отвечал потому, что потерял телефон.

Агентство Телевидения Новости