Из России с любовью: фиктивная фирма закупила для Укрзализныци фанеру на 14 миллионов

Филиал «Центр обеспечения производства» Укрзализныци провел тендер на закупку 450 кубометров трудногорючей фанеры.

Тендерный комитет допустил к участию в аукционе только 2 участника, которые предлагали продукцию одного производителя - российского АО «Архангельский фанерный завод». 2 других участника были отклонены из-за несоответствия технических характеристик продукции требованиям заказчика.

Причиной этому стало то, что заказчик четко определил марку фанеры - ПФА-Т и ее характеристики. Фанера ПФА-Т согласно обнародованным данным производится только на российском «Архангельском фанерном заводе». Украинские же производители изготавливают другие модели трудногорючей фанеры.

Таким образом, принять участие в тендере могли только представители российского производителя.

Средняя стоимость одного кубического метра фанеры ПФА-Т составила почти 31 тысячу гривен. Такая цена примерно на треть дороже стоимость этой фанеры на рынке России.

Участники аукциона - ООО «Энерго Строй Сервис» и ООО «Спецторгснаб» предоставили аналогичные документы о представительстве интересов в тендере Укрзализныци российского АО «Архангельский фанерный завод» и его украинского дистрибьютора ООО «Орион-Плюс».

При таких обстоятельствах фирмы вряд ли планировали конкурировать между собой. Поэтому, несмотря на разницу в цене в 545 гривен, участники не сделали ни одного понижение стартовой цены.

Победителем неконкурентного тендера стало фирма «Энерго Строй Сервис», зарегистрированная в декабре 2017 года. Тендер на 14 миллионов стал первой победой компании в государственных закупках.

Фирма зарегистрирована в жилой многоэтажке в Киеве, по улице Зодчих, 44.

Причем в регистрационных документах не указан ни номер помещения, ни даже подъезд, в котором должен быть расположен мультимиллионный поставщик Укрзализныци. Поэтому найти «мощного» поставщика железной дороги скорее всего не получится.

Размер уставного капитала фирмы составляет до 100 гривен, которые распределены между двумя владельцами - Ростиславом Градовым и Сергеем Мисюком. Оба фигурировали в регистрационных документах в полсотни различных предприятий.

Кроме этого ООО «Энерго Строй Сервис» имеет общий номер телефона с 200 другими предприятиями, откровенно говорит о том, что фирма - с явными признаками фиктивности или же участвует в схеме, где деньги выводятся через конвертированные центры.

На номер телефона +380731526200 зарегистрировано 192 компании. Но если позвонить по этому номеру, то окажется, что этот номер не закреплен ни за одним из абонентов мобильного оператора.

Таким образом, очередная фиктивная фирма получила щедрые 14 миллионов по тендеру Укрзализныци, в котором заказчик заранее не дал шанса ни одному отечественному конкуренту. И такая ситуация, похоже, становится все больше обыденностью, нежели исключением.

Источник: Железная дорога без коррупции

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