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Из-за незаконной продажи наркосодержащих лекарств провизор лишилась работы

Из-за незаконной продажи наркосодержащих лекарств провизор лишилась работы

В Харькове осудили провизора одной из аптек, которая продала без рецепта наркосодержащий препарат. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, в январе этого года аптекарь дважды продала запрещенный к продаже без рецепта медицинский препарат «кодтерпин ИС», содержащий в своем составе наркотическое средство. Всего провизор незаконно реализовала 3 блистера по 10 таблеток.

В судебном заседании обвиняемая свою вину полностью признала.

Суд признал фармацевта виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 320 УК Украины (нарушение установленных правил отпуска наркотических средств).

61-летнюю женщину на 1,5 года лишили права занимать должности, связанные с оборотом и реализацией рецептурных лекарств. Кроме того, она должна заплатить более 2 тысячи гривен штрафа.

 

Агентство Телевидения Новости

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