Избиение харьковского телеоператора: дело перенесли на август

Адвокаты подали апелляцию, но она не дошла по почте. По этой причине заседание перенесли на 1 августа на 9:45.

25 июля должны были рассмотреть жалобы со стороны защиты и прокуратуры, которые касаются дела о избиении телеоператора Вадима Макарюка.

Судья апелляционного суда получил жалобу только от прокурора. Со стороны адвокатов жалоба не дошла по почте.

Дело рассмотрят, когда у судей будут жалобы от двух сторон судебного процесса.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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