Избиение журналиста расследуют по трем статьям

Полиция открыла уголовные производства по фактам избиения оператора Вадима Макарюка, которое произошло 7 июня, на территории ТЦ "Барабашово", и препятствования его профессиональной деятельности.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, установлено, что неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 7 июня на "Барабашово" произошла массовая драка. Администрация ТЦ заявила, что представители Нацкорпуса пытались захватить арендованный магазин. По данным полиции, пострадали девять человека. Задержанных нет.

Источник: sq.com.ua

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