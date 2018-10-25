Избиение людей в харьковском метро: суд не взял под стражу одного из подозреваемых

25 октября 2018 коллегией судей Харьковского апелляционного суда проходило рассмотрение апелляций защитников и апелляции прокуратуры в отношении двух из четырех подозреваемых патрульных полицейских на избранные им меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напоминаем, полицейским объявлено о подозрении по ч.2 ст.365 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Их подозревают в превышении служебных полномочий в июле этого года, во время несения службы на станции метро «Южный вокзал», по факту насилия над мужчиной, которого патрульные затащили в полицейской комнаты и применили насилие.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней, до 24 ноября 2018 включительно.

В отношении одного из четырех полицейских районным судом ходатайство следователя удовлетворено частично, и к подозреваемому применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня коллегия судей удовлетворила ходатайство защитников об отложении рассмотрения, поскольку подозреваемый отказался от получения корреспонденции из Харьковского апелляционного суда.

Такая информация следует из акта, составленного работниками следственного изолятора.

Адвокаты настаивали на желании подозреваемого участвовать в судебном процессе при рассмотрении апелляций.

В связи с заявленными защитниками ходатайствами, чтобы выяснить, желает ли подозреваемый, который содержится под стражей, принять участие в судебном заседании, объявлен перерыв.

В отношении еще одного из подозреваемых, который находится под круглосуточным домашним арестом, апелляцию обвинения оставили без удовлетворения, а решение следственного судьи - без изменений.

Как сообщили в пресс-службе суда, в отношении двух других подозреваемых полицейских продолжат рассмотрение апелляций защитников 1 ноября 2018.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выявили факты избиения патрульными полицейскими людей в метро, также было опубликовано соответствующее видео.





Агентство Телевидения Новости