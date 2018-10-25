Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:33
Просмотров: 120

Избиение людей в харьковском метро: суд не взял под стражу одного из подозреваемых

Избиение людей в харьковском метро: суд не взял под стражу одного из подозреваемых

25 октября 2018 коллегией судей Харьковского апелляционного суда проходило рассмотрение апелляций защитников и апелляции прокуратуры в отношении двух из четырех подозреваемых патрульных полицейских на избранные им меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напоминаем, полицейским объявлено о подозрении по ч.2 ст.365 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Их подозревают в превышении служебных полномочий в июле этого года, во время несения службы на станции метро «Южный вокзал», по факту насилия над мужчиной, которого патрульные затащили в полицейской комнаты и применили насилие.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней, до 24 ноября 2018 включительно.

В отношении одного из четырех полицейских районным судом ходатайство следователя удовлетворено частично, и к подозреваемому применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня коллегия судей удовлетворила ходатайство защитников об отложении рассмотрения, поскольку подозреваемый отказался от получения корреспонденции из Харьковского апелляционного суда.

Такая информация следует из акта, составленного работниками следственного изолятора.

Адвокаты настаивали на желании подозреваемого участвовать в судебном процессе при рассмотрении апелляций.

В связи с заявленными защитниками ходатайствами, чтобы выяснить, желает ли подозреваемый, который содержится под стражей, принять участие в судебном заседании, объявлен перерыв.

В отношении еще одного из подозреваемых, который находится под круглосуточным домашним арестом, апелляцию обвинения оставили без удовлетворения, а решение следственного судьи - без изменений.

Как сообщили в пресс-службе суда, в отношении двух других подозреваемых полицейских продолжат рассмотрение апелляций защитников 1 ноября 2018.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выявили факты избиения патрульными полицейскими людей в метро, также было опубликовано соответствующее видео.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: избиение

Читайте ещё:

В детском санатории на Хмельниччине пациентов били ногами и ставили на колени – омбудсмен
09.10.2018 11:52    186
В столице Украины банда подростков напала на гомосексуалистов, есть жертвы (видео)
06.09.2018 12:44    476
Избиение в полиции: трое полицейских уволены
10.07.2018 20:39    313
Полицейских, которые избили мужчину в отделении полиции, уволили
10.07.2018 16:47    256
Прокуратура расследует избиение в полиции на Южном вокзале
10.07.2018 10:03    329
В связи с избиением мужчины в отделении полиции в отношении полицейских открыто уголовное дело
09.07.2018 20:37    256
Новая полиция? В Харькове полицейские избили бездомного мужчину прямо в отделении
09.07.2018 18:03    448
В Харьковской области пьяный мужчина из-за ревности избил несовершеннолетнюю подругу
01.06.2018 14:53    343
В центре Киева подрезали автомобиль Мустафы Найема и избили его (видео)
01.05.2018 10:38    498
Экс-чемпион мира по боксу избит на бензоколонке
25.12.2016 15:02    639
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 