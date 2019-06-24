Избиение оператора в Харькове. Апелляционный суд оставил подозреваемого под домашним арестом

Обжаловали решение Киевского районного суда обе стороны процесса по делу об избиении журналиста и оператора Вадима Макарюка. Ранее суд первой инстанции назначил подозреваемому Сергею Козлюку домашний арест с применением электронного браслета. В прокуратуре отметили, эта мера - достаточно мягкая, учитывая тяжесть преступлений, инкриминируемые мужчине. Кроме того, подчеркнули - существует ряд рисков. В частности, вероятность влияния на свидетелей и потерпевшего, а также возможность скрываться от следствия. Поэтому озвучили свои апелляционные требования - взять Козлюка под стражу без права внесения залога.

Андрей Огородников, прокурор по делу:

Дійсно, це злочин є тяжкий, за який передбачено до 7 років позбавлення волі. Враховуючи ті ризики, враховуючи, що продовжується пошуки нових свідків, також встановлюються інші особи причетні до правопорушення. Прошу задовольнити нашу апеляційну скаргу і застосувати відносно Козлюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у харківському слідчому ізоляторі строком на 60 днів.

Сам подозреваемый требования прокуратуры считает безосновательными. Говорит - скрываться не собирается, в Харькове у него жена и дети. Кроме того, добровольно пришел в районное отделение полиции, а затем в Киевский районный суд. Вместе с адвокатами просит не применять в его отношении меру пресечения.

Сергей Козлюк, подозреваемый:

Ваша честь, прошу відмовити в повному обсязі. Ті ризики, на які ссилається прокурор вважаю безпідставними. Мене ніхто не затримував і одразу після інциденту, коли я побачив свою фотографію у засобах масової інформації, я сам з'явився до Київського відділу поліції.

Коллегия судей, выслушав доводы сторон, оставила решение суда первой инстанции без изменений.

На Вадима Макарюка напали 7 июня во время столкновений рынке на «Барабашово». Оператора, который работал на месте происшествия, жестоко избили. В больницу его доставили с многочисленными ушибами, затем медики диагностировали инсульт - как следствие тяжелой черепно-мозговой травмы.

Правоохранители начали расследование по трем статьям: «Угроза или насилие в отношении журналиста», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Хулиганство».

В ночь на 12 мая подозрение объявили жителю Харькова Сергею Козлюк. Это герой видео со стрельбой, которое появилось в социальных сетях после столкновений.

Вскоре в полиции сообщили о еще двух подозреваемых по резонансному делу. Ходатайство по поводу избрания им меры пресечения Киевский районный суд должен рассмотреть 25 июня.





Агентство Телевидения Новости