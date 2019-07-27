Изменял внешность: в Киеве задержали организатора банды налетчиков на ювелирные магазины

Правоохранители задержали главаря банды вооруженных грабителей, который больше года находился "в бегах" за нападения на ювелирные магазины в различных городах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Чтобы задержать банду налетчиков равоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия 14 месяцев.

Сумма нанесенного бандой ущерба составляет более 5000000 долларов США.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОКР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 - 2018 гг. На территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Так, в мае 2018 года налетчики напали на ювелирный магазин в Херсоне.

А в Винницкой области разбойники напали на ювелирный магазин в день города.

«Быстро зашли в магазин, под угрозой автоматов похитили 5 кг золота. Вышли. Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на вторую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал - и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого, что их нападение продолжался до 2 минут», - сообщил Сергей Прудченко.

Сейчас полицейские разыскали и задержали в Киеве организатора группы. Все это время злоумышленник использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы по семи статьям УК Украины.

В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

«У него вся жизнь - преступный промысел. Нигде никогда не работал. В 2000-х годах отбывал наказание, был в составе группы, которая совершала преступления на трассе Харьков - Симферополь. Разбои, кражи грузов на ходу», - сообщил Сергей Прудченко.

Во время обыска дома злоумышленники полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы (полностью меняет лицо человека, можно узнать только по глазам), тактическую форму.

Также следствие выяснило, как злоумышленники распоряжались похищенным.

«Что интересно - это же золото в кругу ювелиров и расходилось. То есть они догадывались о происхождении, например, 11 кг ювелирных изделий, которые к ним привозили», - отметил первый заместитель начальника ОКР.

Сейчас в розыске остаются четверо участников группы.

Агентство Телевидения Новости