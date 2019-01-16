"Изнасилованной" российским миллиардером Насте Рыбке вынесли приговор в Таиланде

За организацию секс-тренинга гражданку Беларуси Настю Рыбку и россиянина Алекса Лесли приговорили к условным срокам

Суд тайской Патайи приговорил к условным срокам гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и так называемый "секс-гуру" Алекс Лесли.

Еще шестерым фигурантов дела об организации незаконных секс-тренингов в Таиланде вынесли приговоры в виде условных сроков и фактического заключению сроком в девять месяцев, которое они уже отбыли в следственной тюрьме Таиланда.

Отмечается, что обвиняемые пошли навстречу следствию, признав себя виновными. Теперь они должны быть депортированы в Белоруссию и Россию. Суд Таиланда собирается этому способствовать.

Напомним, что Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга, участие в котором принимали более 40 российских туристов.

Их обвинили в нелегальной трудовой деятельности, за что в Таиланде предусматривается до двух лет лишение свободы и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долларов).

Впрочем, известность Насте Рыбке принесло не только это – перед поездкой в Таиланд она пригрозила российскому миллиардеру Олегу Дерипаске иском о групповом изнасиловании, если он на ней не женится.

Источник: www.segodnya.ua

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