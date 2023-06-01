Израильский суд отказался рассматривать иск правительства Украины против Коломойского и Боголюбова

Тель-Авивский окружной суд постановил, что израильский суд является неподходящей юрисдикцией для рассмотрения иска правительства Украины против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о банкротстве “Приватбанка”.

Вместе с тем, иск правительства Украины против банка “Дисконт”, на счет в отделении которого была переведена часть денег “Приватбанка”, будет рассматриваться в Израиле.

Напомним, что в декабре 2019 года правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского и банка “Дисконт” на сумму 2 миллиарда шекелей.

Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации “Приватбанка”, крупнейшего коммерческого банка Украины.

В иске утверждается, что в банке “Дисконт” должны были понять, что “переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение”.

Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем “Приватбанка” до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.

Согласно иску, Коломойский, вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым, в течение многих лет, с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.

В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка “Дисконт”, в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

Джерело: nigroll.com

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