Изуверы в погонах

Российская Армия – предмет гордости и фетиш путинистов. Многие годы вокруг военных формировался ореол мифов и легенд. Можно сказать, что армейцы в каком-то роде противопоставлялись своре других кремлевских силовиков, которые давно воспринимаются не иначе, как легальные террористы, насильники, мздоимцы, головорезы. Сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН в глазах "глубинного народа" – отродье опричников, воплощённых в образе "жемчужного прапорщика". То ли дело ВС РФ, которые выступают основообразующим явлением российской идентичности. Вспомним слова депутата Матвейчева, громогласно заявившего: "Ни один народ в истории не имеет таких военных традиций, таких славных героев, таких военных полководцев как Россия".

Вот только пропагандистские разглагольствования вокруг блистательной российской армии разбились о скалы суровой действительности. Вторжение в Украину показало: как раз в росармии в наиболее концентрированном виде проявилось все то ужасное, что присуще варварскому путинизму. Вместо "выдающихся военноначальников" у россиян во главе оленевод с камарильей бездарных коррупционеров. Десяток двухсотых генералов – однозначный полководческий успех.

На месте "славных героев" пока только захватчики стиральных машин и блендеров, нелюди, совершившие беспрецедентные по жестокости военные преступления в Украине. Втуне ждать от орды российских маньяков в мундирах следования правилам и законам войны. Они показали, что единственная военная традиция путинской армии – воспроизводство преступлений против человечности. Куда не ступит сапог российского солдата, везде пытки и расстрелы военнопленных, неизбирательный террор и исчезновения мирняка на оккупированных территориях. Кровавый российский шлейф тянется через Чечню, Молдову, Грузию, Сирию, Украину. Похоже, в рамках ЕСПЧ впору создавать отдельную судебную палату для рассмотрения военных преступлений россиян, тем более, все большее их число обретает документальные подтверждения.

Доходит до того, что российские выродки насилуют даже младенцев и пожилых людей. По данным украинского омбудсмена Денисовой, ежедневно поступают десятки сообщений о новых жертвах сексуального насилия российских оккупантов. Особенно ужасают множественные случаи изнасилования детей.

В Изюме рашисты на глазах матери изнасиловали девочек-тройняшек, которым по 9 лет. У них тяжёлые травмы половых органов. Конченые отморозки насиловали девятимесячную девочку, совершили групповое изнасилование годовалого младенца, который скончался. Двухлетняя девочка чудом выжила после парного изнасилования гордостью Шойгу.

Были случаи изнасилований пожилых мужчин в возрасте 67 и 78 лет. Масштаб и частота преступлений указывает на их санкционированность с самого верха. Учитывая данные, что Путин лично руководит даже тактическими операциями на Донбассе, то именно он – военный преступник номер один!

Подобное зверское поведение российских оккупантов роднит их с ополчениями обдолбаных наркотиками головорезов Тейлора в Либерии и Сьерра-Леоне, либо с террористами "Исламского государства". В обеих случаях судьба преступников плачевна. Исторический опыт показывает, что даже по прошествии многих лет их отлавливали, уничтожали, отправляли на скамью подсудимых. Спокойной жизни у них не было.

Что характерно, в Киеве уже прошел первый судебный процесс над путинским военным преступником. 21-летний военнослужащий российской "армии" Вадим Шишимарин на суде признал вину в убийстве мирного жителя Украины. Этот выродок насмерть расстрелял из автомата мужчину, который шел по обочине дороги. "Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше", – заявил Шишимарин. Ублюдка ждёт пожизненное заключение. Неотвратимое возмездие не обойдет ни одного изувера из путинской армии военных преступников.

Источник: https://t.me/sytosokrata/635

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