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Женщина пыталась пронести в Россию каннабис

Женщина пыталась пронести в Россию каннабис

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 22 мая в пункте пропуска "Плетеневка" таможенники обнаружили пакет с каннабисом.

Так, во время таможенного контроля гражданка Украины, которая направлялась пешком на территорию России, заявила об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу. Но при осмотре ее ручной клади был обнаружен пакет с «травкой» весом около 400 граммов, которую женщина пыталась вывезти за границу.

Относительно украинки составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 ТК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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