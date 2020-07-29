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Женщину, которая отрезала голову своей дочери, оставили под стражей еще на два месяца

Женщину, которая отрезала голову своей дочери, оставили под стражей еще на два месяца

Киевский райсуд Харькова оставил 38-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 13-летней дочери, под стражей еще на два месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Киевский райсуд Харькова 28 июля согласился с доводами стороны обвинения и оставил подозреваемую в убийстве дочери меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до 25 сентября", - отметил Чубенко.

По его словам, продление меры пресечения связано с тем, что судебно-психиатрическая экспертиза состояния арестованной еще не завершена.

Как сообщалось, рано утром 30 апреля в полицию поступило сообщение, что в Харькове по Полтавскому шляху идет обнаженная женщина с пакетом в руке. Ее задержали и обнаружили в пакете отрезанную голову девочки. Позже в полицию позвонил брат женщины и сказал, что обнаружил дома, в Подворках, обезглавленное тело племянницы.

30 апреля суд избрал задержанной женщине - это Татьяна Пьянова - меру пресечения: два месяца содержания под стражей. В зале суда ее адвокат настаивала на домашнем аресте. Женщина на суде вела себя неадекватно, и судья удалил ее из зала.

28 мая Харьковский апелляционный суд отказал в ходатайстве адвоката о смягчении для ее подзащитной меры пресечения. Тогда же арестованную направили на стационарную судебную экспертизу в Днепровскую областную психиатрическую больницу, результатов еще нет.

Дело расследуется по статье, связанной с умышленным убийством малолетнего ребенка с санкцией вплоть до пожизненного лишения свободы.

5 мая в Подворках под Харьковом 13-летнюю Кристину Пьянову похоронили. Взрослые не пустили детей на похороны. Земляки считают мать погибшей психически больным человеком.

 

Агентство Телевидения Новости

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