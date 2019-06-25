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Женщину на улице ночью ограбил ее знакомый: мужчина задержан

Женщину на улице ночью ограбил ее знакомый: мужчина задержан

В полицию обратилась 23-летняя жительница поселка Солоницевка. Она рассказала, что 23 июня около 2 часов ночи на нее на улице напал неизвестный мужчина и завладел деньгами в сумме 10 000 гривен и золотыми серьгами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 31-летний житель города Богодухов - бывший сожитель заявительницы, с которым женщина прекратила отношения несколько лет назад. 

О том, что она ночью будет возвращаться домой с деньгами, злоумышленник узнал из телефонного разговора.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 

Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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