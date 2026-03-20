Житель Харкова готував серію терактів біля адмінбудівель у центрі міста

У Харкові затримали агента рф, який готував серію вибухів у центрі міста в годину пік. Зловмисник мав виготовити саморобні вибухові пристрої та закласти їх біля адмінбудівель.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Російські спецслужбісти планували дистанційно підривати встановлені в центрі міста бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Співробітники СБУ завчасно затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі під час виготовлення вибухових пристроїв.

Завдання ворога виконував 18-річний наркозалежний, якого росіяни завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких грошей на дозу». Далі за інструкціями куратора з рф агент придбав компоненти для саморобних бомб та розпочав їх виготовлення з підручних засобів – розповіли в СБУ.

Під час обшуків в орендованій квартирі, де мешкав зловмисник, вилучено 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

