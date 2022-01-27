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Житель Харьковщины подарил знакомой девушке гранату

Житель Харьковщины подарил знакомой девушке гранату

Гранату РГД-5 и запал к ней мужчина приобрел у неустановленного лица.

Узнав, что у знакомого есть гранаты, девушка попросила его подарить ей одну. В июне 2020 года мужчина привез гранату к дому знакомой и передал ей. После этого в его доме провели обыск. Об этом сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины.

При обыске у гражданина нашли еще две гранаты, патроны и переделанную пневмовинтовку ИЖ-38.

Чугуевский городской суд Харьковской области 19 января 2022 года признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 263 УК Украины — «незаконное обращение с оружием, боеприпасами». Приговор — 4 года лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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Темы: суд, харьков

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