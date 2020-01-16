Житель Харьковщины во время пьяной ссоры едва не убил своего приятеля

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который едва не убил своего приятеля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Валковский отдел полиции 14 января около 20:15 поступило сообщение от жительницы села Огульцы. Напуганная женщина заявила, что на пороге ее дома стоит неизвестный окровавленный мужчина.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 40-летнего мужчину с телесными повреждениями. К тому же, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Медики госпитализировали его в Валковскую центральную районную больницу. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Как выяснилось, в тот день 40-летний мужчина приехал в гости к своему приятелю в деревню Огульцы. Во время совместного употребления спиртных напитков между ними завязался конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин домовладения стал наносить товарищу удары ножом в область шеи и лица.

Пострадавший покинул квартиру злоумышленника и обратился за помощью в ближайшее домовладение.

Работники полиции установили местонахождение 41-летнего злоумышленника и задержали его.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости