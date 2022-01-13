Житель Харьковщины убил женщину кочергой во время ссоры

На Харьковщине полиция задержала мужчину за нанесение смертельных повреждений сожительнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время совместного распития алкоголя злоумышленник избил женщину кочергой и улегся спать. Утром он обнаружил ее без признаков жизни и обратился в полицию.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Купянского района 13 января в 03:54.

Как выяснилось, днем ​​12 января 42-летний житель села Тавильжанка употреблял спиртные напитки вместе со своей сожительницей, в ходе чего между ними произошел конфликт. Во время выяснения отношений 36-летняя женщина бросилась на мужчину с ножом. Сожитель схватил кочергу и ударил ею потерпевшую. После полученных травм женщина упала на пол. Злоумышленник прикрыл ее одеялом и пошел спать. Проснувшись около 4 часов утра, мужчина обнаружил женщину без признаков жизни.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости