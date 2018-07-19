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Жители Кемерово украли изъятые игровые автоматы и открыли подпольное казино

Жители Кемерово украли изъятые игровые автоматы и открыли подпольное казино

В Кемерово полицейские разоблачили подпольное казино, которое открыл местный житель, ранее судимый за организацию азартных игр. Половина из установленных там автоматов были украдены со склада вещдоков, полицейские изъяли их по другому уголовному делу.

По сообщению кемеровского следственного управления СК РФ, кемеровчанин организовал казино в подвале одного из домов. Оно работало как фирма, торгующая векселями. Оборудовать игорный зал мужчине помогали минимум пять его знакомых, точное число помощников не установлено.

Через некоторое время о казино стало известно полицейским. Вместе с сотрудниками Росгвардии они пришли в зал, обыскали его и изъяли 30 игровых автоматов, а также деньги, ноутбук и тетради с учётными записями.

Оказалось, что 15 автоматов подозреваемый украл у полицейских. Их стоимость оценили в 225 тысяч рублей. После разоблачения казино, их снова изъяли.

В отношении шести кемеровчан возбудили дело о крупной краже и незаконной организации и проведении азартных игр.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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