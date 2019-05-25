Жителя Харьковщины, готовившего теракт в харьковском метро, отправили за решетку

Суд вынес приговор жителю Харьковской области, который готовил теракт на станции метро в Харькове.

Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений 24 мая 2019 года.

Как установлено, 1 марта 2019 возле границы с Россией в Волчанском районе Харьковской области обвиняемый встретился с представителем так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР" и получил от него самодельное взрывное устройство, которое он должен был привести в действие на станции харьковского метрополитена.

Свои встречи злоумышленники координировали через один из мобильных мессенджеров.

Полученную взрывчатку мужчина перевез на автомобиле в нежилое заброшенное здание в районе расположения станции метро «Индустриальная», где и спрятал под фрагментами древесины.

Злоумышленник хранил его в указанном месте до 21 марта 2019 года.

В этот же день взрывчатку, которой оказались три тротиловые шашки, нашли сотрудники СБУ и заменили ее на муляж.

Вечером 21 марта злоумышленник достал пакет со "взрывчаткой" и перенес ее на станцию ​​метро, ​​где его и задержали правоохранители.

Согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы, изъятые предметы являются тремя тротиловыми шашками массой 200 граммов каждая, которые были соединены с детонатором и мобильным телефоном.

Задержанный признал свою вину в совершенном преступлении, в связи с чем 15 мая между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины и приговорил его к наказанию в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

Агентство Телевидения Новости