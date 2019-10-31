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Жителя Харьковщины разыскивают за убийство родственника

Жителя Харьковщины разыскивают за убийство родственника

Правоохранители разыскивают жителя Харьковской области, Сергея Ищенко, 1985 года рождения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчину подозревают в совершении убийства по ч. 1 ст. 115  Уголовного кодекса Украины. 

По данным полиции, 30 октября в селе Садовое Близнюковского района было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.

В совершении указанного убийства полиция обоснованно подозревает разыскиваемого, который является племянником погибшего.

В связи с этим всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого правоохранители просят сообщить в Близнюковский отдел полиции по телефонам: 102, (095) 93-91-076, (099) 00-52-195 или другим доступным способом.

Агентство Телевидения Новости

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