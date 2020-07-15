Жителя Изюма задержали за уличный грабеж в Харькове

В Холодногорском районе Харькова накануне днем ограбили 31-летнюю женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие случилось 14 июля в 13:00.

Неподалеку от трамвайного круга неизвестный подошел к женщине и толкнул ее, а затем выхватил сумку из рук потерпевшей и побежал.

Работники полиции, ставшие свидетелями преступления, задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний житель города Изюма.

При поверхностном осмотре у мужчины полицейские обнаружили вещественные доказательства.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости