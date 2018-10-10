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Жительница Краснодона рассказала, как в 2014 г. "ихтамнеты" освободили местное предприятие от активов

Жительница Краснодона рассказала, как в 2014 г. ихтамнеты освободили местное предприятие от активов

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в оккупированных районах Луганщины продолжается грабеж со стороны боевиков вооруженных формирований.

Местные жители, которые стали жертвами разбоя, вынуждены обращаться к тем же боевикам - "народной милиции".

5 октября к террористам обратилась жиельница Краснодона 1970 г.р., с заявлением о том, что в 2014 г., с территории завода «Автоагрегат» пос. Краснодон, неизвестные лица в камуфлированной одежде, незаконно завладели а/м УАЗ-2206 (микроавтобус), г/н ВВ 31-48 ВО, серого цвета, УАЗ-3303 (грузовой фургон), г/н ВВ 72-21 АI, синего цвета, УАЗ-3309 (грузовой фургон), г/н ВВ 31-49 ВО, зеленого цвета, УАЗ-3303 (грузовой фургон), г/н ВВ 31-50 ВО, серого цвета.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордило

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