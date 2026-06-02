Жителю Чугуївщини загрожує строк за розбійний напад на пенсіонерку та збройний опір поліції

Поліцейські Чугуївщини повідомили про підозру зловмиснику, який напав на пенсіонерку а чинив збройний опір правоохоронцям.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 28 травня у місті Чугуїв було скоєно розбійний напад на 77-річну місцеву мешканку. Правоохоронці встановили, що раніше неодноразово судимий чоловік, дочекався, поки літня жінка відчинить двері своєї квартири, після чого силоміць проштовхнув її всередину помешкання. Погрожуючи потерпілій ножем, який приставив до її горла, зловмисник наказав їй мовчати.

Скориставшись безпорадним станом жінки, він зірвав із її шиї золотий ланцюжок з ладанкою, забрав сережки, мобільний телефон, грошові кошти та ключі від квартири.

Коли потерпіла намагалася покликати на допомогу та вийти з помешкання, нападник вдарив її кулаком в обличчя. Після цього зачинив жінку у квартирі та втік з місця події.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники Чугуївського РУП встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час затримання чоловік намагався втекти та чинив озброєний опір працівникам поліції. Правоохоронці оперативно припинили його протиправні дії. У фігуранта вилучили ніж і предмет, зовні схожий на пістолет, а також два газові балончики.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости