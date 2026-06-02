Жителю Харківської області повідомили про підозру за розбещення дітей та виготовлення порноконтенту

Оперативники міграційної поліції Харківщини викрили місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється у злочинах проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Співробітники Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в області, відділення поліції № 1 ХРУП № 2, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, викрили уродженця Харкова 2004 року народження.

За даними слідства, фігурант за місцем свого мешкання займався виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також примушував неповнолітніх до участі у створенні забороненого контенту.

В ході слідства встановили, що для комунікації з дітьми віком від 8 до 14 років, входження в довіру та ведення листування, фігурант активно використовував цифрові канали і проводив багато часу на дитячому майданчику поблизу свого дому, входив в довіру до дітей. Зафіксовано факти періодичного відвідування фігурантом разом із дітьми малолюдних та занедбаних місць (чагарників, покинутих нежитлових будівель).

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема мобільний телефон, який належить фігуранту і використовувався для ведення протиправної діяльності.

Призначено мистецтвознавчу експертизу вилучених матеріалів. Також планується проведення комп’ютерно-технічної експертизи для виявлення та відновлення видалених файлів дитячої порнографії.

27 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) та ч. 2 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.В ході слідства поліцейські встановлюють інші можливі злочинні епізоди.

