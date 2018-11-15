Жінка через фіктивне ФГ незаконно отримала землі на 6 млн. грн. Прокуратура у суді наполягає на поверненні ділянок державі

Харківська місцева прокуратура № 2 направила до Печенізького районного суду області 12 позовів про повернення державі з незаконного користування 60 га сільгоспземель.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, йдеться про ділянки у Печенізькому районі загальною вартістю понад 6 млн. грн. Про їх незаконну приватизацію стало відомо в ході розслідування одного з кримінальних проваджень.

Зазначені території у 2014 році отримала в оренду громадянка для ведення фермерського господарства (ФГ). Однак насправді жінка не мала жодного наміру займатися фермерством, а бажала лише безкоштовно, поза процедурою земельних торгів, приватизувати землю. Для цього вона формально створила фермерське господарство, членами якого зробила своїх родичів. Лише за місяць після створення ФГ 60 га земель розділили між 12 його членами. А ще за півроку вони безоплатно приватизували ці ділянки за так званою процедурою «розпаювання фермерського господарства».

Одразу після приватизації земель голова господарства розпочала його ліквідацію. При цьому ФГ не проіснувало й одного сільськогосподарського сезону та жодного разу не використовувало надану землю за призначенням.

Більше того, члени господарства також отримали ділянки з низкою порушень. Землі перебували в оренді фізичної особи, а не ФГ, як того вимагає законодавство для їх приватизації; до заяв про приватизацію не долучені обґрунтування розміру ділянок та документи, що посвідчують досвід роботи нових власників у сільському господарстві або наявність аграрної освіти; передача земель у приватну власність відбулася до припинення їх оренди головою ФГ; розмір ділянок перевищував середній розмір земельного паю на відповідній території; проекти землеустрою не пройшли обов’язкової державної експертизи.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура звернулася з відповідними позовами до суду.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»