Кримінал
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01.08.2022 08:25
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Жорстокі злочини армії рф нагадують дії «Ісламської держави» — заява глави МЗС Латвії

Жорстокі злочини армії рф нагадують дії «Ісламської держави» — заява глави МЗС Латвії

Глава міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму, адже її злочини нагадують дії «Ісламської держави».

Як повідомляє «Європейська правда«, таку заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico.

«Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами», – пояснив він.

Рінкевич додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.

«Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а росія нічим не відрізняється», – підсумував він.

Джерело: sprotyv.info

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