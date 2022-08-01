Жорстокі злочини армії рф нагадують дії «Ісламської держави» — заява глави МЗС Латвії
Глава міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму, адже її злочини нагадують дії «Ісламської держави».
Як повідомляє «Європейська правда«, таку заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico.
«Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами», – пояснив він.
Рінкевич додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.
«Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а росія нічим не відрізняється», – підсумував він.
Джерело: sprotyv.info