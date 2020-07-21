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Журналист рассказал о телефонном разговоре с луцким террористом

Журналист рассказал о телефонном разговоре с луцким террористом

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ему позвонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой" и потребовал максимального разглашения его требований. Как написал журналист на своей странице в Facebook, мужчина в разговоре заявил, что располагает оружием и взрывчаткой.

"Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - написал Бутусов.

 

Агентство Телевидения Новости

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