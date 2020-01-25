К 5-летию обстрела Мариуполя: преступление и наказание. ФОТО, ВИДЕО

Прошло ровно 5 лет со дня, когда на микрорайон «Восточный» в Мариуполе начали сыпаться реактивные снаряды, сея разрушения и смерть. В годовщину этой черной для мариупольцев даты сайт MRPL.CITY напомнил о событиях 24 января 2015 года, а также о наказании, которое понес виновник гибели десятков мирных жителей.

Преступление

Тишину субботнего утра в 09:15 Мариуполе разорвал мощный гул взрывов – МКР «Восточный» накрыли снаряды реактивных систем «Град» и «Ураган». Полминуты обстрела микрорайона унесло жизни 30 человек – детей, взрослых, пожилых людей. Еще 117 мариупольцев получили ранения. В зоне поражения оказались ул. Олимпийская, жилой сектор ул. Киевской, рынки «Киевский» и «Денис».

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыла на место событий в 10:20, через час после обстрела – здесь были трупы мирных жителей, многочисленные повреждения зданий, торговых павильонов, жилых домов, школы, горящие автомобили, разбитые окна девятиэтажки. Специалисты изучили 31 место от ударов ракет. По информации военных, на «Восточный» было выпущено три полных боевых комплекта, 120 снарядов из установок реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Позже, в этот же день, в районе 13:00 и около 17:06 «Восточный» вновь подвергся обстрелам. По заявлению полка «Азов», целью этих обстрелов были блокпосты на окраине города.

В результате обстрелов микрорайона в Мариуполе было повреждено 76 многоэтажек, 209 частных домов, 8 объектов социальной сферы, сгорело более 100 легковых автомобилей. Кроме того, повреждено 2800 кв. м автомобильных дорог; зафиксировано 19 прямых попаданий снарядов в 15 многоэтажных домов. Всего пострадали 374 объекта. Сумма ущерба составила более 100 млн грн. По подсчетам городского совета, в помощи после обстрела нуждались более трех тысяч мариупольцев.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала артобстрел жилых кварталов Мариуполя противником как террористический акт.

Наказание

СБУ задержала подозреваемого в терроризме, корректировщика обстрела «Восточного» уже на следующий день, 25 января 2015 года. Им оказался бывший служащий ГАИ, мариуполец Валерий Кирсанов. А 26 января в сети опубликовали видео показаний корректировщика, который признался в своем преступлении.

«До конца 2014 года я работал в ГАИ, и визуально знал город, знал, где находятся силы ВСУ в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google-Земля и мне выбивались координаты, которые я по СМС передавал «Пеплу» (офицеру российской армии – прим.). За весь период общения с ним я передавал координаты блокпоста на Виноградном, на Пикузовской трассе и на Таганрогской. После этого были обстрелы почти всех этих объектов. По блокпосту на Таганрогской трассе (около «Восточного» — прим.) я давал координаты позавчера по СМС — они должны были отработать ночью, но отработали утром. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал «Пеплу», что они промахнулись на один километр… Я сказал, что очень много людей погибло. На этом связь с ним оборвалась», — рассказывает Валерий Кирсанов.

Кроме того, во время обыска по месту жительства у него было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Тремя годами позже, 7 мая 2018 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что удалось установить непосредственную причастность российских военных к обстрелу Мариуполя из «Градов» в 2015 году. Доказательства обстрела Мариуполя кадровыми российскими военными передали в международный суд ООН.

А 18 июня 2019 года суд признал Валерия Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа без конфискации имущества.

На свободу Валерий Кирсанов вышел спустя два месяца, 15 августа 2019 года, согласно «закону Савченко». Документ предусматривает, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за два. На выходе из мариупольского следственного изолятора на Валерия Кирсанова с проклятиями напали жители «Восточного» и активисты, которые окружили и облили его томатным соком и зеленкой. В руках некоторые активисты держали плакаты «Кирсанов вбивця» и «Східний пам’ятає».

По данным сайта «Миротворец», в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, который произошел в декабре 2019 года, Кирсанов покинул страну.

Источник: sprotyv.info

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