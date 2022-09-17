Кадыровская "тысяча" и зэки Пригожина

Могилизация российского контингента вторжения в Украине происходит бешеными темпами. Число погибших превысило 54 тысячи человек. Как говорят в кругах экспертов, это бессмысленная гекатомба имени Путина–Шойгу. Бессмысленная она из-за отсутствия каких-либо плюсов для России от пресловутой "спецоперации". Путин ползает по полям саммита в Самарканде, клянчит военную помощь у азиатов. Великий геополитик униженно ожидает встречи с лидером Кыргызстана. Все это – последствия катастрофы в Украине.

Больше всего Кремль атакуют турбопатриоты. Помнится, летом один из таких персонажей, спикер парламента Чечни, грозился всему Западу: "Иншалла, дальше вообще сомнений не должно быть… пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, иншалла, дойдем до Берлина". А теперь ошмётки "второй армии мира" улепетывают восвояси. В оборот запущен термин "белгородский фронт". Ничего себе тактическая перегруппировка!

По мнению закоренелых сторонников "партии войны", в АП засели предатели, воры и враги родины. Россия в опасности, пора объявлять "войну", "военное положение" и "всеобщую мобилизацию". Иначе Путин капут! Россия капут!

Ясное дело, бойцы из окопов Telegrama не особо спешат в военкоматы, а больше науськивают погибать других. На этой почве в обществе зреет серьезный взрыв. Прошло полгода невойны, экономическая удавка затягивается, а просветления не видать. Пока "царь" бекает за бугром, в атаку пошли выдвиженцы радикальных решений.

В авангарде, как всегда, самые дубиноголовые. Вождь "СВО" и первый на федерации многонационал Кадыров сеет панику. Сначала он успокаивал буйных тонкой стратегией отступления, но потом сразу стал толкать всеобщую мобилизацию. Подобная топорная коммуникация "пехотинца" породила панические настроения среди "глубинного народа". Рейтинг провальной власти стал падать, а позиции пошатнулись.

Рамзанка получил по шапке и для успокоения масс выдвинул тезис о "кадыровской тысяче". В рамках "самомобилизации" каждый регион России по замыслу Кадырова должен выставить на фронт тысячу бойцов. Сразу бросается в глаза историческая параллель: подобная схема набора пушечного мяса была распространена в средневековой империи Чингисхана. Вот как глубоко уходит корнями новая российская армия! Иными словами, Кадыров призывает создавать региональные армии. Для начала планируется создать 85-тысячную группировку на базе ресурсов регионов.

Местные власти должны выделить ресурсы для вооружения и обучения своей "тысячи". Отлов бойцов – тоже их головная боль, ведь добровольных смертников нет совсем. Набирается, воистину, орда. Как управлять этой массой и координировать ее усилия – большой вопрос.

К тому же, втупую можно загрести только толпу худой пехоты. О профессионализме и речи никакой нет. Идея крайне непродуманная и вредная. Во-первых, создание региональных армий – констатация бессилия центра и прямой шаг к дезорганизации страны. Во-вторых, у регионов банально нет для этого ресурсов, и, в лучшем случае, процесс растянеться на год-два. В-третьих, внутри РФ идея Кадырова вызывают ненависть к чеченцам. Сначала создавался миф о непобедимости "победоносной" кадыровской гвардии. На поверку они оказались тиктокерами и чмошниками. Самое время русским отомстить кадыровской мафии, заполонившей страну.

Но унылый вой многонационала имеет под собой основания. Разгром оккупантов настолько катастрофичный, что вербовка зэков для "спецоперации" – уже банальная практика. Поговаривают, интернеты взорвал видеоролик с человеком внешности Пригожина, который агитирует зэков идти в ряды его ЧВК и грудью защищать родину. Позже "повар Путина" признал аутентичность видео и заявил дорогим россиянам: "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами". Переход монополии на насилие из рук государства в частные руки – ещё один признак распада скопища путинских улусов. "Спецоперация идёт по плану!"

Джерело: https://t.me/sytosokrata/728

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