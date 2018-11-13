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Как финские «полезные идиоты» помогали Кремлю проводить «выборы в днр-лнр». СКРИН

Как финские «полезные идиоты» помогали Кремлю проводить «выборы в днр-лнр». СКРИН

Группа Информационное сопротивление неоднократно писала о том, как «полезные идиоты» Кремля из числа европейских деятелей помогают продвигать «гибридные интересы» России, в том числе, в конфликте на Донбассе. Вчерашние «выборы» в ОРДЛО в очередной раз подтвердили данную тенденцию.

Одним из «наблюдателей» на «выборах в лнр» стал финский кремлевский пропагандист Янус Путконен, ранее неоднократно «засветившийся» на оккупированной части территории Донбасса. Этот деятель раздает заявления, призванные, по его задумке, легитимизировать вчерашний шабаш в ОРДЛО. Его активно тиражируют информационные ресурсы сепаратистов, а сам он в социальных сетях под характерным псевдонимом (см. скрин) распространяет данную лживую информацию.

Как финские «полезные идиоты» помогали Кремлю проводить «выборы в днр-лнр». СКРИН

Источник: sprotyv.info

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