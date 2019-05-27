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Как оккупанты собирались захватывать Харьков и Одессу — откровения боевика «днр» из Москвы. ВИДЕО
Боевик “днр” из Москвы Михаил Полынков рассказал, что еще до аннексии Крыма, в феврале 2014 года, они отправляли агентов для дестабилизации ситуации в Донецке, Луганске, Харькове и Одессе.
Видео с признаниями Полинкова в Twitter опублкиковал блогер Necro Mancer.
«В 20 числах февраля (2014 года) я связался с одним человеком. Мы вместе организовали военно-добровольческое движение, у нас были контакты как в Крыму, так и в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе и мы отправляли добровольцев туда», — рассказал террорист.
Источник: sprotyv.info
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