Как теневой флот скрывает перевозки российской нефти в нарушение санкций

Перевозящие российскую нефть танкеры стали использовать продвинутую технологию, позволяющую им указывать ложное место своего нахождения. Так им удается обходить западные санкции, сохраняя при этом страховку от американской компании.

The New York Times выявила шесть танкеров у российского побережья, чьи транспондеры сообщали, что они находились совсем в другом месте. Хотя практика выключения транспондеров для сокрытия местоположения и маршрута применяется различными судами достаточно давно, в этом случае использовалась передовая технология, называющаяся спуфинг. Она подменяет местонахождение корабля, создавая впечатление, что сигнал идет из другого места. «Это необычный и продвинутый вид спуфинга, — сказал о выявленных NYT танкерах Дэвид Танненбаум, который ранее следил за соблюдением санкций в Министерстве финансов США. — Он явно выглядит как уклонение [от санкций]».

В ходе анализа газета использовала публичные данные о передвижении судов, спутниковые снимки и информацию из соцсетей. Из шести танкеров три как минимум во время 13 рейсов показывали, что якобы плавали к западу от Японии. На самом дели они находились в России у нефтеналивных терминалов, а затем доставляли нефть в Китай. Три других танкера тоже выдавали ложное местоположение, но NYT не смогла выяснить, какой груз они перевозили.

Один из первых трех танкеров — Cathay Phoenix, принадлежащий гонконгской компании. В феврале его транспондер подавал сигнал из района, находящегося примерно посередине между Японией и Корейским полуостровом. Но в течение дня, судя по сигналу, танкер как будто прыгал на месте. Между тем съемка со спутников однозначно показала: никакого корабля в этом районе не было. На самом деле, как видно на других снимках, Cathay Phoenix в это время находился в 400 км к северу в порту Козьмино, откуда направился для выгрузки нефти в Китай. Продажа нефти в Козьмино также подтверждается таможенными документами.

Все шесть танкеров застрахованы американской компанией American Club. NYT ознакомила страховщика с результатами своего анализа. Директор по операционной деятельности Дэниел Тэдрос сказал, что страховщик не комментирует возможные расследования, но отметил: «Страховое покрытие автоматически перестает действовать в случае нарушения санкций».

30 мая все шесть танкеров еще находились в списке клиентов American Club, размещенном на сайте страховщика. Но срок страховки Cathay Phoenix изменился на июнь 2023 г.; до обращения NYT в American Club она заканчивалась в феврале 2024 г.

В Козьмино танкеры загружают нефть ESPO, поступающую по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Сорт ESPO, экспортируемый в Китай, продается дороже установленного западными странами потолка в $60 за баррель. На Дальнем Востоке дисконт российской нефти к Brent почти не изменился после введения 5 декабря европейского эмбарго и потолка цен, составляя $11-12 долларов, показал анализ группы исследователей с участием Олега Ицхоки из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Элины Рыбаковой из Института международной экономики Питерсона, экспертов Киевской школы экономики и др. По их данным, средняя цена поставок из Козьмино, главного тихоокеанского нефтяного порта, составила в I квартале $73 за баррель, 95% было продано по цене выше потолка.

В середине апреля Офис по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC) выпустил первое предупреждение в адрес американских компаний, которые «могут не знать, что предоставляют услуги страхования для операций, включающих продажу российской нефти выше ценового потолка, поскольку участвующие в экспорте неамериканские лица могут предоставлять неполную или ложную информацию или использовать другие вводящие в заблуждение практики». Некоторые танкеры могут манипулировать системами автоматической идентификации, то есть применять спуфинг, чтобы скрыть заходы в Козьмино или другие порты, указал OFAC. Спуфинг также может скрывать перевалку нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть ее российское происхождение, говорилось в документе. OFAC рекомендовал использовать «морские разведывательные сервисы» для выявления подозрительной деятельности.

«Теперь страховщики знают, что такая деятельность имеет место, и, если они не предпримут меры, то рискуют нарушить санкции», — прокомментировал Танненбаум.

Страховщики уже начали отказывать в своих услугах тем, кто нарушает требование о потолке. В начале апреля британский Lloyd’s List сообщил, что «западного страхового покрытия лишился крупнейший судовладелец теневого флота [индийская] Gatik Ship Management».

Теневой флот, перевозящий российскую нефть, состоит в подавляющем большинстве из металлолома — судов, которые отправились бы на свалку, если бы не появилась выгодная возможность заработать на поставках подсанционной российской нефти. Срок эксплуатации выявленных NYT шести танкеров — от 19 до 22 лет. Владельцы пяти из них зарегистрированы в Гонконге, один — в Ирландии.

Джерело: nigroll.com

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