Как защититься от рейдеров

Рейдерство в последнее время стало большой головной болью для фермеров

Чуть ли не сильнее всех всех страдают владельцы агропредприятий Харьковщины. Они ищут, как решить эту проблему на законодательном уровне.

Владимир Юрко, руководитель сельскохозяйственного предприятия "Искра":

Мы - аграрный сектор, ничем не защищены практически. Нет такого серьезного закона, который может это все остановить. Разговоры есть, а дела нет никакого.

Перейти от разговоров к делу готов народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он - единственный из политиков приехал в Змиевской район засвидетельствовать поддержку аграриям, у которых незаконно отбирают землю и имущество. Ляшко подготовил законопроект: "Рейдерству - стоп", который должен стать настоящим ударом по рейдерам.

Олег Ляшко, народный депутат:

Ми пропонуємо прийняти закон, що будь-які нотаріальні дії по землі, по майну і по всьому іншому посвідчувати під відео і аудіофіксацію. Щоб коли він приходить із локументами, що уже переписане майно - а покажіть, хто переписував і коли переписував, хто був учасником цієї здєлки, хто приходив до нотаріуса посвідчувати, і дивимося аудіо і відео.

При этом, если видеозапись покажет махинации, то, так называемый "черный нотариус" должен получить 15 лет тюрьмы, настаивает Олег Ляшко. А еще нардеп имеет собственный план возрождения села.

Олег Ляшко, народный депутат:

В нас план дуже простий: в Конституції записати - головним на землі є український фермер, і це означає, що заборонимо іноземцям покупати і продавати землю. Друге - повернення спецрежиму опадаткування. Третє - це дотаціїї на корову. Щоб поновити поголів'я корів - 5 тисяч гривень на кожну корову в сільскому дворі.

В конце своего визита на Слобожанщину Олег Ляшко наградил благодарностями передовых фермеров и пообещал: никому не позволит их обижать.

Агентство Телевидения Новости