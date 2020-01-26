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Касирку "Ощадбанку" підозрюють у привласненні коштів вкладників

Касирку Ощадбанку підозрюють у привласненні коштів вкладників

За процесуального керівництва Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області повідомлено про підозру колишньому контролеру-касиру одного з районних відділень «Ощадбанку», яка привласнила грошові кошти вкладників на суму понад 50 тис грн.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.

За версією слідства, підозрювана, займаючи посаду старшого контролера-касира у відділенні «Ощадбанку», маючи повний доступ до інформації про рахунки вкладників і власне до самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів та підписів вкладників, знімала готівку з відкритих рахунків клієнтів банку.

На даний час жінці повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: internetua.com

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