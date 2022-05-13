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«Катують, допитують та погрожують стратити»: росіяни знущаються над маріупольцями, які «не пройшли фільтрацію»

«Катують, допитують та погрожують стратити»: росіяни знущаються над маріупольцями, які «не пройшли фільтрацію»

Про це повідомила Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини.

● За словами Денісової, українців, яких окупанти визнали «неблагонадійними», доправляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у селі Оленівка, що на Донеччині, або у тюрму «Ізоляція» в Донецьку.

● Українців утримують в нелюдських умовах: «катують, видають одну баклажку води на десятки людей, годують не кожен день і водять у туалет раз на добу».

«Все це супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці», – розповідає Денісова.

● Деяких бранців через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Повідомляють також про масові випадки зникнення людей після допитів.

Источник: https://t.me/spravdi/8034

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