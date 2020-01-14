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Катування в'язнів у Харкові: прокуратура відкрила кілька справ

Катування вязнів у Харкові: прокуратура відкрила кілька справ

Офіс генерального прокурора зареєстрував низку кримінальних проваджень за фактами катування в'язнів в Олексіївській виправній колонії №25 у Харкові.

Джерело: сайт ОГПУ

Деталі: До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України.

Досудове розслідування у цих справах доручено територіальному управлінню Держбюро розслідувань Полтави.

В офісі розповіли, що підставою для порушення справ стала заява громадської організації "Харківська правозахисна група" про те, що службові особи Олексіївської виправної колоніїу неодноразово катували засуджених протягом 2017-2019 років з метою залякування та дискримінації. Правозахисники навели приклади побиття, удушення, зв’язування, застосування електричного струму та вчинення інших насильницьких дій.

Також у своїй заяві правозахисники вказують на грубе порушення законодавства про працю.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура Харківщини повідомила, що почала розслідування через можливе побиття тюремниками в’язнів в Олексіївській колонії.

Источник: pravda.com.ua

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