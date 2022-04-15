Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ

Цього разу ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога.

За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення.

Технологічне обладнання ботоферми розміщувалося у приватному житловому володінні і дистанційно керувалося з Росії.

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.

Будьте пильними та не піддавайтесь провокаціям ворога!

Источник: https://t.me/c/1386337921/3890

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