Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ
Цього разу ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога.
За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення.
Технологічне обладнання ботоферми розміщувалося у приватному житловому володінні і дистанційно керувалося з Росії.
Під час обшуку співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.
Будьте пильними та не піддавайтесь провокаціям ворога!
Источник: https://t.me/c/1386337921/3890