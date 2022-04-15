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Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ

Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ

Цього разу ботоферму використовували для розсилки смс-повідомлень населенню із закликом переходити на сторону ворога.

За допомогою спеціального обладнання створювались віртуальні номери українських сім-карток. Пізніше їх використовували для реєстрації у месенджерах. Таким чином ворог поширював пропаганду та створював панічні настрої у населення.

Технологічне обладнання ботоферми розміщувалося у приватному житловому володінні і дистанційно керувалося з Росії.

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, GSM-шлюзи, сім-банки, а також сотні сім-карток мобільних операторів.

Будьте пильними та не піддавайтесь провокаціям ворога!

Источник: https://t.me/c/1386337921/3890

Новости портала «Весь Харьков»

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