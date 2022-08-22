Кіберфахівці СБУ викрили у Харкові інтернет-агітатора, який закликав співпрацювати з ворогом

Оперативники кіберпідрозділу встановили, що 48-річний мешканець Харкова від початку повномасштабного російського вторгнення систематично публікував у мережі Інтернет матеріали із запереченням збройної агресії росії проти України, невизнанням державного суверенітету України на тимчасово окупованих рашистами територіях, а також із закликами до співпраці з країною-агресором. Для цього колаборант використовував сторінку у російській соціальній мережі «Однокласники», яка заборонена в Україні.

Дивно, що зловмисник продовжував «топити» за росію навіть тоді, коли сам постраждав від її збройної агресії. До війни харків’янин мав невеликий торгівельний бізнес на одному з ринків Харкова, однак у березні в результаті ворожих обстрілів його торговий павільйон був повністю знищений російською артилерією.

Спеціалісти, які за ініціативою СБУ проводили лінгвістичне дослідження опублікованих зловмисником матеріалів, підтвердили їх антиукраїнський зміст та протиправний характер.

Під час обшуку за місцем мешкання колаборанта, співробітники спецслужби вилучили ноутбук та мобільний телефон, за допомогою яких він розповсюджував проросійські матеріали і які містять докази його протиправної діяльності.

Наразі Управлінням СБУ в Харківській області зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111¹ (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости